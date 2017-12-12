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Путин: РФ не должна быть рабом чужих цифровых платформ


Компании / Технологии

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Россия не должна оказаться в рабстве чужих цифровых платформ, страна способна и будет создавать свои, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эти платформы они в Штатах создаются, в Европе создают единые европейские платформы. Мы, в принципе, сейчас работаем над тем, чтобы создать такую платформу единую в рамках Евразийского экономического союза. Нужно это сделать и причем нужно это сделать на справедливой основе, разделяя риски и направления деятельности между всеми участниками так, чтобы мы не были какими-то рабами уже имеющихся платформ, а чтобы создавали собственную. Мы можем это сделать", - сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагенств.

Как заявил глава государства, далеко в этом направлении продвинулся Сбербанк SBER. Кроме того, по его словам, соответствующие специалисты работают в администрации президента и правительстве.

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