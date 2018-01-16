Подан в суд первый в РФ иск к Apple из-за замедления работы iPhone

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Иск к американской компании Apple AAPL, умышленно замедляющей работу старых iPhone, впервые в РФ подан в Тверской суд Москвы, сообщил Дмитрий Пономарев - юрист истца, партнер юридической фирмы Lex Borealis. "Иск подан в суд", - сказал он, пояснив, что истец, чей iPhone 6 стал медленно работать, просит компенсировать 55 тыс руб. Он также сообщил, что планируется еще четыре аналогичных иска. Десяток исков к Apple из-за замедления работы старых iPhone подготовлены в РФ

В свою очередь управляющий партнер NLF Group Максим Карпов пояснил, что в первых исках по данному поводу настаивает на "устранении нарушения права собственности на телефоны, выразившегося в снижении их работоспособности". По его словам, ключевое требование - устранить замедление работы iPhone прежних поколений после обновления операционной системы до iOS 11.

Правовая стратегия предусматривает различные модели поведения, они будут зависеть от доказательств ответчика. "Мы уходим от модели коллективного иска и подаем заявления в различные суды от имени разных людей. Совокупный объем исков составит десятки миллионов рублей", - сказал Карпов.