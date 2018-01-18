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Россияне смогут проверить подлинность новых банкнот через приложение "Гознака"


Компании / Технологии

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Россияне смогут проверить новые банкноты номиналами 200 и 2000 рублей на наличие определенных визуальных признаков подлинности с помощью мобильного приложения, разработанного специалистами АО "Гознак".

Замминистра финансов Алексей Моисеев, который также является председателем совета директоров АО "Гознак", отметил в ходе презентации приложения, что выпуская такое приложение компания, помимо основной своей функции - разработки и производства самих банкнот - присоединяется к работе ЦБ РФ по повышению финансовой грамотности населения.

Проверка банкноты в приложении "Банкноты 2017" происходит при помощи видеокамеры мобильного устройства. В случае успешной проверки на экране должна появиться зеленая надпись "Признаки подлинности обнаружены". При использовании приложения рекомендуется уровень дневного освещения, но избежание прямых, ярких лучей света. Приложение также содержит общую информацию о банкнотах, их дизайне, технических характеристиках. Приложение "Банкноты 2017" с 18 января доступно для скачивания через AppStore и GooglePlay.

Между тем гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук в рамках презентации приложения отметил, что оно не позволяет проверить весь комплекс защитных признаков банкнот. Он посоветовал при сомнениях относительно подлинности конкретной банкноты, обращаться в банки.

Трачук также добавил, что "Гознак" ведет разработку алгоритмов для определения подлинности банкнот и других номиналов.

Банк России в прошлом году обновил линейку российских денежных знаков, добавив купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Презентация новых купюр состоялась в середине октября. Первыми новые банкноты получили регионы, которые изображены на них - Дальний Восток и Крым. В ближайшее время купюры должны разойтись по всей стране.

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