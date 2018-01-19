Чистая прибыль IBM за 2017 год упала в 2 раза

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской высокотехнологичной корпорации International Business Machines Corp. (IBM) по итогам 2017 года сократилась в 2,1 раза в годовом выражении, составив 5,753 миллиарда долларов, сообщается в финансовой отчетности компании.

Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 6,14 доллара против 12,38 доллара годом ранее. Выручка IBM за год составила 79,139 миллиарда долларов, сократившись на 1%.

Чистый убыток IBM в четвертом квартале зафиксирован на уровне 1,054 миллиарда долларов против прибыли в 4,501 миллиарда долларов годом ранее. Убыток на акцию составил 1,14 доллара против прибыли в 4,72 доллара за аналогичный период 2016 года. Выручка IBM в отчетном периоде увеличилась на 3,55%, составив 22,543 миллиарда долларов. При этом выручка компании от облачных платформ и технологических услуг снизилась на 1,2% - до 9,198 миллиарда долларов.

На финансовые результаты компании повлияло принятие налоговой реформы в США в декабре 2017 года, - единовременная выплата IBM составила 5,5 миллиарда долларов, отмечено в релизе.

"За последние несколько лет мы активно инвестировали в технологии и наших сотрудников, чтобы изменить позиционирование IBM на рынке", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента и главного финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh). По его словам, в 2018 году IBM будет укреплять свои лидирующие позиции в облачных технологиях, сфере безопасности и технологии блокчейн.

Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.