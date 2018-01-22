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Amazon откроет первый магазин без касс и продавцов


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Американская торговая компания Amazon сообщила об открытии первого магазина, который будет работать без продавцов и кассовых аппаратов.Как отмечается в сообщении ритейлера в Twitter, проект будет реализован в Сиэтле (США), открытие - 22 января.

Компания проводила тестирование Amazon Go в течение целого года: испытания проводились сотрудниками Amazon.

Для того, чтобы приобрести товар в новой точке сети, покупателю надо приложить свой смартфон к турникету у входа, после чего уже можно выбрать товары для покупки. Новая технология, которая будет использоваться в магазине, распознает, что покупатель берет с полки и что кладет обратно: в основе данной функции лежит компьютерное зрение. Информация о перемещении посетителей магазина считывается при помощи датчиков.

После выхода посетителя из торгового павильона сумма его покупок спишется с пластиковой карты, при этом сканировать штрих-коды покупок сканировать не надо.

Компания анонсировала открытие этого магазина еще в 2016 году, а открытие планировалось в 2017, но позднее сроки были передвинуты на 2018 год.

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