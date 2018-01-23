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Никифоров заявил, что российское ПО способно заменить программы Microsoft


Компании / Технологии

ДАВОС, 23 янв - ПРАЙМ. Российское программное обеспечение (ПО) способно полностью заменить продукты Microsoft MSFT, при этом сама американская компания может потерять миллиарды долларов из-за ограничений на покупку ее ПО российскими компаниями из санкционного списка США, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

В понедельник агентство Рейтер написало, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft - Merlion и RRC - ввели ограничения на продажу ее программных продуктов для более чем 200 российских компаний из-за санкций.

"Я считаю, что российское ПО может полностью заменить. Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и дальнейшей доработки. Но такие примеры политически мотивированных санкций, прежде всего, ударяют по самой американской экономике", - сказал Никифоров, комментируя сложности с покупкой у российских компаний программного обеспечения компании Microsoft и возможности ее замены на российское ПО.

"Такие примеры политически мотивированных санкций, я считаю, прежде всего, ударяют по самой американской экономике. Чем это закончится? Закончится тем, что компания Microsoft потеряет практически полностью рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения корпоративных и государственных элементов в нашей стране", - отметил министр.

И вопрос, по его словам, не только в стоимости лицензий ПО, но и в других услугах, которые оказываются американской компанией в России.

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