Telenor больше не планирует инвестировать в РФ

ДАВОС (Швейцария), 23 янв - ПРАЙМ. Норвежский холдинг Telenor после выхода из Veon (бывший Vimpelcom) больше не рассматривает возможность инвестиций в Россию или приобретения здесь какого-либо бизнеса, заявил РИА Новости глава компании Сигве Брекке в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Нет. Мы больше не ведем свою деятельность в России. И также не рассматриваем какой-либо возможности для инвестиций в Россию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Норвежский Telenor еще в 2015 году объявил о намерении выйти из Vimpelcom Ltd. (нынешний Veon). Тогда компании принадлежало 33% капитала Vimpelcom. Не найдя стратегического инвестора, Telenor реализовывал актив по частям на рынке в течение года. В сентябре 2017 года Telenor объявил о продаже 5,1% Veon, назвав это финальной сделкой в рамках выхода из капитала оператора. Оставшийся пакет в 14,6%, как ожидается, будет использован для обслуживания конвертируемых облигаций.

Решение выйти из Veon Telenor объяснял отсутствием контроля и снижением доли оператора в стоимости своего основного бизнеса.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит 23-26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.