Глобальный центр по кибербезопасности начнет работу в марте

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. Глобальный центр по кибербезопасности (Global Cyber Centre) под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе начнет работать в марте, идут дискуссии о том, кто его возглавит, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка SBER Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ.

Официальное открытие центра состоится в Давосе 25 января. Как сообщила ранее пресс-служба Сбербанка. Глобальный центр по кибербезопасности является ключевой вехой развития Cybercrime project - обширной инициативы ВЭФ по кибербезопасности, Сбербанк принимал активное участие в этой деятельности.

"На полях форума завтра утром будет объявлено, что создан глобальный центр по кибербезопасности под эгидой ВЭФ. Операционная деятельность этого центра, по нашей информации, начнется в начале марта. Сейчас идет дискуссия, кто возглавит этот центр, какие будут основные направления его работы. Для бизнес-сообщества очень важно на старте работы этого центра четко понимать, чем он будет заниматься", - сказал Кузнецов.

Ключевым, по мнению Сбербанка, является помощь бизнесу выйти на новый уровень сотрудничества в борьбе с киберпреступниками. "Буквально три месяца назад в Женеве, когда мы собирались для обсуждения этих проблем - были разные точки зрения. Кто-то из коллег считал, что это должна быть организация, которая будет иметь политический смысл, может быть, политические оценки. Мы же придерживаемся другой точки зрения - глобальный центр мог бы помочь сегодня бизнес-сообществу во всем мире выйти на новый уровень взаимодействия и сотрудничества всех институтов, вовлеченных в борьбу с киберпреступностью", - подчеркнул Кузнецов.

В эту работу должны быть вовлечены и госинституты, и правоохранительные органы, в том числе такие международные организации как Интерпол или Европол, считает он.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.