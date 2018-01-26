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Кудрин: Расширение обращения криптовалют неизбежно, но риски для инвесторов очень высоки


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Расширение обращения криптовалют неизбежно, но риски для инвесторов, особенно для простых граждан, пока очень высоки, заявил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, комментируя размещение Минфином документа о регулировании цифровых финансовых активов в РФ.

"Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. В этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования", - написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Минфин в четверг опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами. Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

Позднее Банк России заявил, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций. В ЦБ добавили, что в целом согласованы все положения законопроекта о цифровых финансовых активах, который разрабатывался представителями ЦБ и Минфина, за исключением возможности обмена криптовалют на рубли или валюту.

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