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Alibaba в Малайзии будет использовать искусственный интеллект для управления городами


Компании / Технологии

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Alibaba Cloud, дочернее предприятие китайской интернет-компании Alibaba, запускает в Малайзии проект City Brain, основанный на искусственном интеллекте (ИИ, Artificial intelligence, AI), проект должен помочь властям страны улучшить управление городскими районами.

Сначала проект будет запущен в столице Малайзии - Куала-Лумпур. Согласно релизу, проект на основе ИИ призван вносить улучшения в сферу транспортного передвижения и работу аварийно-спасательных служб.

"Информация, собранная в реальном режиме из таких источников, как дорожные видеокамеры, поможет оптимизировать работу сигналов регулировки движения, обнаруживать дорожные происшествия и определять наиболее быстрый маршрут для машин экстренной помощи, чтобы они прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки", - описывает компания работу проекта.

Проект City Brain стал первым проектом Alibaba Cloud за пределами Китая. Проект уже работает в шести городах КНР. В проекте используются значительные вычислительные мощности и возможности по обработке данных Alibaba Cloud. По мере расширения использования проекта, различные институты, от университетов и частных предприятий до стартап-компаний, смогут получить доступ к City Brain и использовать его для создания собственных инноваций, говорится в релизе.

"В рамках этого проекта мы стремимся предоставить всем заинтересованным сторонам в Малайзии, как в государственном, так и частном секторах, инструменты для улучшения эффективности, продвижения инноваций...", - приводятся в сообщении слова главы Alibaba Cloud Саймона Ху (Simon Hu).

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