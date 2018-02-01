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Чистая прибыль Microsoft за I полугодие 2017-2018 фингода упала в 44 раза


Компании / Технологии

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft MSFT Corp. по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, составила 274 миллиона долларов, что почти в 44 раза меньше показателя аналогичного периода в прошлом фингоду (около 12 миллиардов), сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,04 доллара против 1,52 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании выросла при этом на 12% - до 53,456 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за второй квартал фингода составил 6,302 миллиарда долларов против прибыли в 6,267 миллиарда в прошлом финансовом году. Разводненный убыток на акцию составил 0,82 доллара против прибыли в 0,8 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка за отчетный период выросла также на 12% - до 28,918 миллиарда долларов.

Компания поясняет, что эти показатели учитывают статью расходов в 13,8 миллиарда долларов, связанную с принятием в США налоговой реформы. При этом на конец прошлого года компания не успела завершить полную оценку влияния законопроекта, которая должна быть завершена не позднее второго квартала 2019 года.

Без учета налоговой реформы чистая прибыль составила 7,5 миллиарда долларов, а разводненная прибыль за акцию - 0,96 доллара.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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