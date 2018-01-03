ФАС планирует завершить дела по национальному роумингу в середине февраля

АЛМА-АТА, 1 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует в середине февраля завершить дела против "большой четверки" операторов связи по ценам в национальном роуминге, заявил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Глава ФАС Игорь Артемьев 31 января заявил, что не все операторы "большой четверки" "движутся в нужном направлении" по отмене внутрисетевого роуминга в РФ.

"Сейчас у нас в стадии рассмотрения дела по национальному роумингу. И еще точка окончательно не поставлена. Больше ясности в отношении двух операторов", - сказал Голомолзин. Он напомнил, что ФАС уже получила от операторов в положенный срок отчеты о выполнении предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга.

"Мы предполагаем, что где-то ориентировочно в середине февраля", - добавил замглавы ФАС, говоря о сроках завершения дел по национальному роумингу.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. В декабре "Вымпелком" объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности, при поездках в Крым. Тогда Голомолзин заявил, что ожидает в январе аналогичных объявлений и от других операторов. Таким образом, служба планировала в январе завершить дела против операторов по ценам в национальном роуминге.

В Tele2 РИА Новости говорили, что в начале 2018 года планируют снизить тарифы для абонентов, приезжающих в Крым. В пресс-службе МТС MTSS отмечали, что в настоящее время при путешествиях в Крым и Севастополь абоненты оператора обслуживаются по тем же тарифам, что и в поездках в другие регионы России.