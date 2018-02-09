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IDC: Расходы бизнеса на блокчейн в мире превысят $8 млрд в 2021 г


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Мировые расходы компаний на сервисы технологии блокчейн (внедрение, обновление, поддержку) вырастут до 8,1 миллиарда в 2021 году с ожидаемых в текущем году 1,8 миллиарда долларов, прогнозирует аналитическая фирма International Data Corporation (IDC).

Блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

"Учитывая состояние технологии, шумиху вокруг потенциальных приложений и потребность в специализированных навыках, большинство расходов на блокчейн будут приходиться на рынок услуг. Новое исследование IDC показывает, что мировые затраты (компаний - ред.) на услуги блокчейн вырастут с 1,8 миллиарда долларов в 2018 году до 8,1 миллиарда долларов в 2021 году, достигнув среднегодового темпа роста (CAGR) в 80%", - говорится в сообщении IDC.

"Интерес и инвестиции в блокчейн как новую технологию увеличиваются, поскольку компании ищут безопасные, последовательные и несложные решения для улучшения бизнес-процессов, предоставления новых услуг и снижения затрат на обслуживание", - поясняет компания.

В свою очередь, в долгосрочной перспективе использование услуг на основе блокчейна в бизнес-консалтинге, IT-консалтинге, разработке и управляемых сервисах может косвенно привести к росту спроса на специализированных консультантов и разработчиков.

"IDC ожидает резкий рост рынка разработчиков блокчейна в течение следующих нескольких лет. К 2021 году количество консультантов и разработчиков данной технологии вырастет в десять раз по сравнению с текущими оценками", - приводятся в сообщении слова директора по исследованиям отдела Digital Strategy Consulting в IDC Майкла Версаче (Michael Versace).

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