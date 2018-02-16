Австралия обвинила Россию в создании вируса NotPetya‍

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Австралийские власти выступили с обвинением в адрес России в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya, который летом прошлого 2017 года атаковал миллионы компьютеров по всему миру. Как пишет РИА Новости в пятницу,с таким заявлением выступил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгус Тэйлор.

"Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — заявил глава ведомства.

Это уже не первое обвинение России в создании вируса NotPetya: на текущей неделе с аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступили Лондон и Вашингтон. Белый дом накануне заявил, что Россия создала вирус NotPetya, до этого такие же предположения были выдвинуты госминистром МИД великобритании лордом Тариком Ахмадом.

Кремль эти обвинения категорически отверг, заявив, что они бездоказательны и беспочвенны.

Напомним, что в июне 2017 года произошла глобальная атака вируса-вымогателя NotPetya по всему миру. Были поражены IT-системы компаний в ряде стран, в большей степени была затронута Украина.