Убыток VEON по МСФО в IV квартале составил $325 млн против прибыли годом ранее

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее - Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в четвертом квартале 2017 года снизилась по МСФО на 1,4%, до 2,32 миллиарда долларов против 2,354 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.

Приходящийся на акционеров чистый убыток в четвертом квартале 2017 года составил 325 миллионов долларов против чистой прибыли в 1,557 миллиарда долларов годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде достиг 753 миллиона долларов, что на 3,8% ниже аналогичного показателя в 2016 году.

VEON по итогам 2018 года прогнозирует органический рост выручки и EBITDA в диапазоне 1-3%, а свободный денежный поток (FCF) около 1 миллиарда долларов против 804 миллионов долларов в 2017 году.