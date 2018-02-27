Telegram может привлечь $1,7 млрд в ходе второго раунда предпродаж перед ICO

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram планирует привлечь 1,7 миллиарда долларов в ходе второго раунда закрытых предварительных продаж в рамках будущего публичного размещения токенов (ICO), пишет издание Business Insider со ссылкой на документы для инвесторов, с которыми ему удалось ознакомиться.

Согласно документам, второй раунд предпродаж будет проходить в два этапа. Компания планирует использовать средства, привлеченные от размещения, для создания протокола, который будет конкурировать с платформой Ethereum.

Ранее в феврале из документов, предоставленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), стало известно, что создатель мессенджера Павел Дуров в рамках первого этапа предпродаж уже привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Таким образом, издание указывает, что общая сумма привлеченных средств Telegram может достичь 2,55 миллиарда долларов.

Издание пишет, что в одном из документов указано, что компания планирует вернуть инвесторам средства, если продукт не будет запущен к октябрю 2019 года. Однако в другом отельном документе компания заявила, что нет никакой гарантии, что у нее будут деньги на возврат средств.

В январе агентство Блумберг со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов для своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов - за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.