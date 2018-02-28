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"Мегафон" привяжет мобильные счета абонентов к Apple Pay и Samsung Pay‍


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский оператор сотовой сязи "Мегафон" совместно с международной платежной системой Mastercard запускают сервис по привязке счета мобильного телефона к сервисам Apple Pay и Samsung Pay. как пишет "Коммерсант" представителей компаний, это позволит  при помощи мобильного оплачивать покупки офлайн.

Помимо этого "Мегафон" начнет выпуск виртуальных банковских карт, которые также будут связаны с счетом мобильного.

Отмечается, что аналогичные решения разрабатывает и другой российский оператор  из "большой тройки" - МТС. Как заявили изданию опрошенные аналитики, благодаря использованию таких технологий операторы могут занять нишу на рынке в случае, если им удастся убедить пользователей в безопасности таких трансакций.

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