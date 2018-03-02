Xiaomi разработала мышь со сканером отпечатков пальцев‍

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов и других гаджетов Xiaomi разработал новую компьютерную мышь, которая оснащена сканером отпечатка пальцев.

Компания-производитель заявляет, что новая мышь позволит пользователю входить в систему при помощи биометрирческой аутентификации: отпечаток пальца позволит не использовать привычные пароли.

Сканер отпечатка пальца находится перед колесом прокрутки, разрешение его датчика – 1600 DPI.

отмечается, что мышь будет поддерживать работу с операционными системами Windows Hello и Windows 8.1.

Долговечность устройства рассчитано на 5 млн кликов. Предварительная цена на мышь в магазинах установлена в районе $31.

Сейчас компания Xiaomi на запуск новой мыши собирает деньги при помощи краудфандинга.