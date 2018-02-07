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МТС и фонды Baring Vostok инвестируют в Ozon 3,5 млрд руб


Компании / Технологии / Потребительский рынок
  • #Интернет-покупки
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС MTSS и фонды Baring Vostok инвестируют в онлайн-ритейлер Ozon 3,5 миллиарда рублей в рамках допэмиссии, причем эта сумма может быть увеличена до 5,25 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Ozon.

"Сумма инвестиций составляет 3,5 миллиарда рублей и может быть увеличена до 5,25 миллиарда рублей по инициативе Ozon согласно подписанным соглашениям... Основными инвесторами стали текущие акционеры - фонды Baring Vostok и ПАО "МТС". Финансирование осуществляется посредством выпуска и размещения дополнительных акций Ozon", - говорится в сообщении. Привлеченные средства компания направит на дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, расширение ассортимента и новые проекты.

В свою очередь в сообщении МТС говорится, что оператор инвестирует в развитие Ozon 1,15 миллиарда рублей в рамках допэмиссии компании.

"В результате доля МТС в уставном капитале Ozon Holdings Limited увеличится до 13,7% с 11,2%. ... МТС также подписала опционные соглашения, согласно которым обязана в течение 12 месяцев с момента подписания по требованию Ozon выкупить дополнительные акции компании на общую сумму до 582 миллионов рублей, соответственно увеличив свою долю в активе до 14,7% уставного капитала Ozon", - добавляет МТС.

Гендиректор Ozon Александр Шульгин выразил уверенность, что дополнительное финансирование позволит компании укрепить позиции на рынке. "Мы намерены и дальше улучшать ценовую политику и расширять ассортимент, а также инвестировать в логистику", - добавил Шульгин, слова которого приводятся в пресс-релизе ритейлера.

"С учетом наших недавних приобретений компаний Tiсketland.ru и Ponominalu.ru, инвестиции в Ozon укрепляют нашу экспертизу в области электронной коммерции, ускоряя наше движение в интернет-экономику через расширение цифровых услуг, доступных нашим клиентам", - отметил в свою очередь вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня (с 13 марта вступает в должность президента МТС), которого цитирует оператор.

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