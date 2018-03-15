"Мегафон" увеличит капзатраты в 2018 г до 80 млрд руб

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON планирует повысить капитальные затраты в 2018 году до 80 миллиардов рублей с 56 миллиардов в 2017 году, сообщает компания.

"Для того, чтобы мы смогли улучшить качество оказываемых услуг и клиентский опыт, продолжить развертывание сети LTE, выполнить обязательства по исполнению закона Яровой (хранение данных), а также для повышения устойчивости сети, мы планируем существенный рост capex c 56 миллиардов рублей в 2017 году до 80 миллиардов рублей в 2018 году", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Мегафона" Сергея Солдатенкова.

Кроме того, компания ожидает в этом году большую активность в части M&A и инвестиций в развитие цифровой стратегии, рассказал журналистам исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян. Поэтому, по его словам, совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2017 году.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Операторы заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов. Минкомсвязь в декабре 2017 года внесла в правительство нормативный акт к "пакету Яровой", предусматривающий хранение data-трафика сначала только в течение одного месяца и постепенное увеличение этого срока. Операторы снизили оценку затрат до десятков миллиардов рублей с изначальных триллионов. "Мегафон", по словам Солдатенкова, планирует направить на реализацию закона в 2018 году около 7-8 миллиардов рублей.

В январе глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что вступление нормы о хранении пользовательского трафика может быть перенесено с июля на три-четыре месяца.