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ВС: Telegram должен предоставить ФСБ ключи шифрования, Роскомнадзор поддержал решение


Компании / Технологии

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Верховный суд Российской Федерации отказался по иску правозащитной группы "Агора", представляющей мессенджер Telegram, отменить приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) по вопросу дешифровки сообщений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда во вторник.

"В удовлетворении иска отказать", — огласила судья решение ВС РФ. 

Telegram подаст апелляцию на решение суда, заявили юристы компании.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ РФ информацию, необходимую для декодирования сообщений, сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", - говорится в сообщении.

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