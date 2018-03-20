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Роскомнадзор заблокирует Telegram через суд, если мессенджер не выполнит требования


Компании / Технологии

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокирует Telegram на всей территории России через решение суда в случае, если мессенджер не предоставит спецслужбам ключи к кодированию сообщений пользователей по истечении 15 дней после получения уведомления. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона № 149-ФЗ, Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд", — отметил представитель надзорного ведомства.

Напомним, что ранее во вторник, 20 марта, Верховный суд (ВС РФ) отклонил иск мессенджера к Федеральной службой безопасности (ФСБ) по поводу ключей шифрования, открывающих доступ к переписке пользователей. После этого Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин­фор­ма­ци­он­ных технологий и массовых ком­му­ни­ка­ций (Роскомнадзор) уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона. Юристы мессенджера заявили, что будут обжаловать это решение суда.

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