Дуров заявил, что угрозы блокировки Telegram не принесут плодов

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров через свой аккаунт в Twitter заявил, что угрозы блокировки не принесут плодов, Telegram выступает за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.

"Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от (предоставления - ред.) частных данных своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни", - говорится в заявлении Дурова.

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