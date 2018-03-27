РАКИБ хочет судиться с Google, Twitter, Facebook и "Яндексом"

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) просит инициировать судебное расследование против Google, Twitter, Facebook FB и "Яндекс" YNDX. Причина - запрет рекламы ICO (первичное публичное размещение токенов) и криптовалютОб этом заявил президент ассоциации Юрий Припачкин.

По его словам, особенное возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные. Это возмутительный факт, считает функционер. По мнению ассоциации, это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой.