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РАКИБ хочет судиться с Google, Twitter, Facebook и "Яндексом"


Компании / Технологии / Финансы

 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) просит инициировать судебное расследование против Google, Twitter, Facebook FB и "Яндекс" YNDX. Причина - запрет рекламы ICO (первичное публичное размещение токенов) и криптовалютОб этом заявил президент ассоциации Юрий Припачкин.

По его словам, особенное возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные. Это возмутительный факт, считает функционер. По мнению ассоциации, это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой.

 

 

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