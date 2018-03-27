ФАС: Вопрос внутрисетевого роуминга будет решен до середины года

КАЗАНЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Вопрос национального роуминга четырёх ведущих операторов – "Мегафона" MFON, МТС MTSS, "Вымпелкома" и Тele2 – уже решён, вопрос внутрисетевого роуминга будет решён до середины текущего года, заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин во вторник.

"Уже принято три решения по вопросу национального роуминга. Сейчас состоится ещё одно также по национальному роумингу. Компания (Тele2 – ред.), как мы понимаем, будет так же, как все остальные компании, готова устранить нарушения в ходе слушаний по делу. Она хочет сделать это добровольно. Люди, которые перемещаются по территории страны, где нет сети этой компании, не должны испытывать неудобства, должны получать услуги на условиях домашнего региона", - сказал Голомолзин журналистам.

Замглавы ФАС уточнил, что по вопросу внутрисетевого роуминга были возбуждены три дела в отношении операторов большой тройки.Tele2, по его словам, предложила конкретный план мероприятий, чтобы до мая включительно устранить существующие нарушения. "Поэтому они работают сейчас в рамках ранее выданного предупреждения. Мы им продлили срок исполнения предупреждения", - пояснил он.

По словам Голомолзина, поскольку операторы большой тройки не предложили ФАС соответствующих ценовых условий, которые позволили бы считать, что их проблемы во взаимоотношениях с абонентами устранены, в отношении них были возбуждены дела.

"Мы считаем, что до середины года он (вопрос – ред.) должен быть решён – по всем вопросам", - подчеркнул он.

При этом Голомолзин добавил, что требуется ещё ряд действий, в том числе и со стороны Минкомсвязи, которое должно было принять решение по упрощению процедур межоператорского взаимодействия. Все мероприятия, по его словам, сейчас прописаны в рамках дорожной карты по развитию конкуренции и обязательны к исполнению.