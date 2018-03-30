Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO‍

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram Павла Дурова в ходе второго раунда первичного размещения токенов (ICO)привлек $850 млн, говорится в отчетности компании на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Как следует из документов, компаниями-организаторами ICO являются Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые находятся под управления братьев Павла и Николая Дуровых.

Размещение токенов в рамках второго тура началось 14 марта. Всего в ICO приняли участие 94 инвестора. Минимальная сумма участия - $1 млн. Пока информация о том, какие именно компании и бизнесмены вложились в Telegram, не разглашается.