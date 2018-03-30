FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO‍


Компании / Технологии
  • Павел Дуров
    © CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram Павла Дурова в ходе второго раунда первичного размещения токенов (ICO)привлек $850 млн, говорится в отчетности компании на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Как следует из документов, компаниями-организаторами ICO являются Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые находятся под управления братьев Павла и Николая Дуровых.

Размещение токенов в рамках второго тура началось 14 марта. Всего в ICO приняли участие 94 инвестора. Минимальная сумма участия  - $1 млн. Пока информация о том, какие именно компании и бизнесмены вложились в Telegram, не разглашается.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ