Alibaba покупает сервис доставки еды Ele.me, сумма сделки составит $9,5 млрд

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group в понедельник объявила о покупке крупнейшей службы доставки в стране - Ele.me, сумма сделки составит 9,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Alibaba.

"Alibaba Group ... приобретет все оставшиеся размещенные акции Ele.me - ведущей службы доставки в Китае, чтобы углубить интеграцию этой платформы в экосистему Alibaba и еще больше расширить стратегию New Retail", - сообщается в релизе. В настоящее время Alibaba и ее дочерней компании Ant Small and Micro Financial Services Group принадлежит около 43% акций Ele.me.

"Мы ожидаем, что Ele.me сможет использовать инфраструктуру Alibaba и работать в синергии с различными подразделениями компании, чтобы придать новый импульс инициативе New Retail", - приводятся в релизе слова главного исполнительного директора Alibaba Даниэля Чжана (Daniel Zhang).

Компания Alibaba в последние годы активно инвестирует в различные проекты, как в сфере онлайн-продаж, так и в сфере традиционной физической торговли в рамках развития своей новой интегрированной бизнес-модели New Retail. Целью нового проекта является совмещение интернет и традиционной торговли.

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.