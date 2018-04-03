Чистая прибыль МТС по РСБУ в 2017 г выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС MTSS по РСБУ в 2017 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 127,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 3%, до уровня в 323,8 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 6,3%, составив 162,5 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 82,3 миллиарда рублей, увеличившись на 16,3%.

Себестоимость продаж снизилась на 0,05% и составила 161,311 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 0,13%, до уровня в 48,117 миллиарда рублей. Управленческие расходы составили 32,1 миллиарда рублей, снизившись на 5,6%.

Капитал и резервы компании выросли в 3,2 раза, составив 112,1 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства снизились на 5,9%, до уровня в 306,3 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 30%, до 163,6 миллиарда рублей.

МТС — российская компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания в странах СНГ. В России, Украине, Беларуси, Армении и Туркменистане услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 110 миллионов абонентов.