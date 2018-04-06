Юристы Telegram подготовят возражения по иску о блокировке

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Юристы мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым, еще не получали исковое заявление Роскомнадзора о блокировке работы приложения на территории России. Адвокат Рамиль Ахметгалиев заявил, что как только юристы получат иск, то подготовят свои возражения по нему.

"Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты", - отметил представитель защиты.

Что касается того, будет ли Таганский суд Москвы рассматривать заявление службы до вступления в силу решения Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования, адвокат не смог ответить на этот вопрос.

"Я не знаю, увязывает ли Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет", - пояснил Ахметгалиев.