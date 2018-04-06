В Кремле считают Telegram удобным, но в случае блокировки будут искать замену

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram, за блокировкой которого Роскомнадзор в пятницу обратился в суд, в Кремле считают удобным и пользуются им, в том числе для общения с представителями СМИ. Однако, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае блокировки мессенджера еду будут искать альтернативу.

"Вы знаете, что много есть мессенджеров. Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", - ответил пресс-секретарь на вопрос о том, есть ли альтернатива у Кремля на случай блокировки разработанного Павлом Дуровым мессенджера.