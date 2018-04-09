Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке Telegram

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство не видит смысла просить о досудебной блокировке мессенджера Telegram.

"А смысл?" - ответил вопросом на вопрос о том, будет ли Роскомнадзор просить о временной досудебной блокировке Telegram, Жаров.

Он затронул вопрос судьбы популярных мессенджеров в РФ. Жаров пояснил, что сейчас подан только один иск - к Telegram.

"Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск в отношении Telegram и будем ждать решения суда. Пока на этом все", - подытожил он.