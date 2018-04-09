Роскомнадзор не исключил привлечения ФСБ к разбирательству по делу Telegram

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ФСБ может стать третьей стороной в разбирательстве по делу с Telegram, не исключает глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Это вопрос к судье. Конечно, может. Судья может привлечь любой орган исполнительной власти, и не только", - сказал он.

Жаров уточнил, что этот вопрос будет решать суд.

"Мы будем делать все, что необходимо, чтобы иск, поданный нами, был реализован", - добавил глава надзорного ведомства.

В среду, 4 апреля, истек срок, в течение которого руководство Telegram должно было предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей мессенджера. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невозможности исполнить требования ФСБ по техническим причинам. Позднее Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России.