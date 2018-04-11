Суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Таганский суд города Москва принял к рассмотрению иск, поданный Роскомнадзором о блокировке мессенджера Telegram на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

"Иск принят к рассмотрению", - отмечается в карточке дела.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.