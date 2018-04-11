Юристы Telegram просят суд перенести начало дела о блокировке

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Юристы Telegram обратились в Таганский суд Москвы с просьбой о переносе начала процесса о блокировке мессенджера с 12 апреля на более поздний срок, сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram-канале.

Ранее в суде сообщили, что Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.

"Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено", - написал он.

По словам Чикова, представителем Telegram в суде будет Рамиль Ахметгалиев.

"Беседа, в целом, довольно формальная стадия, суд назначит дату предварительных слушаний или рассмотрения по существу. Никакие важные вопросы завтра решаться не будут. Алармировать и паниковать не надо", - отметил юрист.

4 апреля истек срок, в течение которого руководство Telegram должно было предоставить ФСБ ключи шифрования. В свою очередь мессенджер уведомил надзорное ведомство, что требования ФСБ не могут быть технически исполнены. В минувшую пятницу Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram в России.