FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Юристы Telegram просят суд перенести начало дела о блокировке


Компании / Технологии

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Юристы Telegram обратились в Таганский суд Москвы с просьбой о переносе начала процесса о блокировке мессенджера с 12 апреля на более поздний срок, сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram-канале.

Ранее в суде сообщили, что Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.

"Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено", - написал он.

По словам Чикова, представителем Telegram в суде будет Рамиль Ахметгалиев.

"Беседа, в целом, довольно формальная стадия, суд назначит дату предварительных слушаний или рассмотрения по существу. Никакие важные вопросы завтра решаться не будут. Алармировать и паниковать не надо", - отметил юрист.

4 апреля истек срок, в течение которого руководство Telegram должно было предоставить ФСБ ключи шифрования. В свою очередь мессенджер уведомил надзорное ведомство, что требования ФСБ не могут быть технически исполнены. В минувшую пятницу Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram в России.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ