Иск о блокировке Telegram начнут рассматривать 13 апреля

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Суд начнет рассматривать по существу иск о блокировке на территории России мессенджера Telegram уже в завтра, 13 апреля.

"Заседание назначено на 10.00 13 апреля", - сказала судья Таганского суда города Москва Юлия Смолина.

Ранее Роскомнадзор, выступающий истцом, ходатайствовал о привлечении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в качестве третьего лица по данному делу.

Суд привлек ФСБ в качестве заинтересованного лица по иску о блокировке Telegram.

Отметим, что Telegram привлечен к рассмотрению иска о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.