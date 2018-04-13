Суд отказался отложить процесс по блокировке Telegram

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Таганский суд города Москва на заседании по делу о блокировке мессенджера Telegram в пятницу отказался отложить процесс и счел ходатайство адвокатов "злоупотреблением правом". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала судебных заседаний.

"Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом", - заявила судья.

Представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая была привлечена по иску в качестве заинтересованной стороны, заявил, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования сообщений мессенджером.