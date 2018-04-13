Дуров: Telegram будет обходить блокировку, конфиденциальность не продается

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, написал основатель Telegram Павел Дуров на своей странице во "Вконтакте".

"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована", - сообщил он.

Дуров подчеркнул, что независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

В своем Telegram-канале Дуров заявил, что угрозами блокировки правительство может обрушивать акции технологических компаний. "В Telegram у нас есть роскошь не заботиться о доходах или о продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, и права человека не должны нарушаться из-за страха или жадности", - написал Дуров.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования



