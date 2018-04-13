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Роскомнадзор внес сайт и веб-версию Telegram в реестр запрещенной в РФ информации


Компании / Технологии

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в реестр запрещенной к распространению в РФ информации, говорится материалах ведомства.

В пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Для снятия блокировки мессенджер должен предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

На данный момент доступ к ресурсу пока не ограничивается.

Ранее сегодня основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Дуров подчеркнул, что независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

 

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