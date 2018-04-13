Операторы получат данные для блокировки Telegram в понедельник

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор в понедельник направит адреса Telegram на выгрузку операторам связи и интернет-провайдерам для начала блокировки мессенджера в РФ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

"Роскомнадзор направит адреса Telegram на выгрузку операторам связи для блокировки мессенджера в понедельник", - сказал собеседник РИА Новости.