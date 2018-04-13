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ОБСЕ: Решение о блокировке Telegram ограничивает свободу выражения в России


Компании / Технологии

ВЕНА, 13 апр - ПРАЙМ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти РФ пересмотреть решение о блокировке Telegram, поскольку оно ограничивает свободу выражения в России.

"Решение заблокировать Telegram вызывает сильное беспокойство, поскольку это препятствует важной роли интернет-посредников в обеспечении свободы выражения", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба организации.

Логотип мессенджера TelegramНа волне хайпа. Telegram может выиграть от блокировки в России

"Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду", - добавил он.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).

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