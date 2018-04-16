Сбой произошел в системе коррекции сигнала ГЛОНАСС

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская навигационная система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям высокоточную корректирующую информацию через спутниковый канал связи, сообщает сайт Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).

СДКМ - специальное дополнение к системе ГЛОНАСС, в состав которого входит орбитальная группировка из трех спутников системы "Луч" и сеть наземных станций приема и передачи информации, размещенных на территории России и за рубежом. Система осуществляет круглосуточный мониторинг состояния спутников российской навигационной системы, используется для корректировки их работы. Она же через наземные и спутниковые каналы связи передает всем потребителей необходимую высокоточную информацию. Без использования СДКМ точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве составляет 3,1 метра. Благодаря СДКМ точность позиционирования с помощью ГЛОНАСС может быть до 10 раз выше. Спутниковая группировка СДКМ предназначена для передачи корректирующей информации между наземными пунктами системы и непосредственно потребителям в удаленных регионах мира.

"В связи с неполадками электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля временно приостановлена доставка информации СДКМ по спутниковым каналам", - говорится на сайте СДКМ.

В настоящее время в российской орбитальной группировке ГЛОНАСС 25 спутников, из которых 23 используются по назначению, один находится на испытании, а один - на техобслуживании.

РИА Новости пока не располагает комментариями оператора СДКМ - компании "Российские космические системы" и головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, в состав которого находится Информационно-аналитический центр ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС - навигационная система двойного назначения. Вооруженными силами она применяется в высокоточном российском вооружении, для навигации и определении местоположения подразделениями. В гражданской сфере применение ГЛОНАСС очень велико: контроль передвижения транспортных средств, мониторинг инфраструктуры. Наиболее известным проектом в гражданской сфере является система "ЭРА-ГЛОНАСС", направленная на вызов оперативных служб на место ДТП, место которого определяется по спутниковой навигации.