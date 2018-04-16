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Дуров: Блокировка Telegram приведет к утечке данных россиян в подконтрольные США мессенджеры


Компании / Технологии

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram, который сегодня начали блокировать на территории России по решению суда, Павел Дуров в аккаунте в "ВКонтакте" написал, что из-за блокировки часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к Российской Федерации площадки в контролируемые из США мессенржеры, в частности - в WhatsApp и Facebook.

"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно", - добавил он.

Павел Дуров Дуров: Telegram будет обходить блокировку, конфиденциальность не продается

Дуров вновь отметил, что считает решение суда о блокировке мессенджера на территории РФ антиконституционным. Он добавил, что  Telegram продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян.

"Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN", - подытожил он.

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Блокировка Telegram

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