Дуров: Блокировка Telegram приведет к утечке данных россиян в подконтрольные США мессенджеры

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Создатель мессенджера Telegram, который сегодня начали блокировать на территории России по решению суда, Павел Дуров в аккаунте в "ВКонтакте" написал, что из-за блокировки часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к Российской Федерации площадки в контролируемые из США мессенржеры, в частности - в WhatsApp и Facebook.

"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно", - добавил он. Дуров: Telegram будет обходить блокировку, конфиденциальность не продается

Дуров вновь отметил, что считает решение суда о блокировке мессенджера на территории РФ антиконституционным. Он добавил, что Telegram продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян.

"Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN", - подытожил он.