Случаи блокировки мессенджеров в мире

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор в понедельник направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Ранее Таганский суд Москвы постановил, что мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Ниже приводится справочная информация о случаях блокировки мессенджеров в мире.

2018

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. В ходе заседания суда представители Роскомнадзора и ФСБ заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам. Юристы Telegram на заседание не явились из-за запрета Павла Дурова участвовать в рассмотрении иска до устранения "процессуальных нарушений" со стороны судьи.

6 апреля 2018 года Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. При этом ведомство попросило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело. По словам защиты компании, требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам - из-за архитектуры мессенджера. Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на это, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

7 марта правительство Шри-Ланки приняло решение о блокировке доступа к некоторым социальным сетям, в частности Facebook FB, Instagram и мессенджеру WhatsApp, чтобы препятствовать распространению "мотивированных ненавистью высказываний" на фоне беспорядков. В связи с жалобами, поступившими от бизнес-сообщества и туристов, ограничения были сняты на мессенджеры WhatsApp и Viber. 15 марта президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился снять блокировку социальной сети Facebook.

6 марта стало известно, что министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии заблокировало доступ к популярному сервису микроблогов Tumblr из-за жалоб на предполагаемый "аморальный контент" на портале.

2017

В декабре в Иране на фоне акций протеста был заблокирован доступ к мессенджеру Telegram. 14 января 2018 года власти Ирана полностью сняли ограничения на работу мессенджера Telegram.

12 сентября представитель министерства электронных и информационных технологий Индии Аджай Кумар сообщил о частичной блокировке доступа к российской социальной сети "ВКонтакте" из-за игры "Синий кит".

14 июля стало известно, что правительство Индонезии официально заблокировало мессенджер Telegram. Позднее ограничения были сняты. В мае в Азербайджане закрыли международный трафик таких сервисов как WhatsApp, Facebook и Skype. По мнению экспертов, подобное решение принято властями страны накануне проведения международных соревнований - Исламиады - в целях обеспечения безопасности. Позднее ограничения были сняты.

5 мая стало известно, что Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что мессенджер не предоставил свои контактные сведения для российского реестра организаторов распространения информации. Через несколько дней Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов китайский мессенджер WeChat. Это стало возможным после того, как компания WeChat International PTE предоставила по требованию ведомства необходимые сведения.

2 мая Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуального чата Vchat. Причиной блокировки был назван отказ мессенджеров предоставить властям данные о своих пользователях. Кроме того, владельцы ресурсов не признали себя организаторами распространения информации. 22 июня стало известно, что Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов мессенджер Imo.

2016

В ночь на 4 ноября стало известно, что на территории Турции заблокированы доступы к некоторым ресурсам, в том числе микроблогу Twitter, мессенджеру Whatsapp, соцсетям Facebook и Instagram и видеохостингу YouTube. Блокировку связывали с арестами лидеров оппозиционной прокурдской партии. Позже доступ восстановили.

16 октября популярные программы для обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры) Viber, WhatsApp и другие подобные сервисы были заблокированы в Черногории, где проходили парламентские выборы. Распоряжение о блокировке мессенджеров было сделано Агентством в области электронных коммуникаций и почтовых услуг, поскольку эти программы в течение дня "использовались для нежелательной коммуникации с пользователями".

19 июля бразильский суд принял решение о немедленной блокировке мессенджера WhatsApp на всей территории страны. Решение было связано с отказом владельцев мессенджера предоставлять информацию правоохранительным органам в рамках ряда уголовных расследований. 20 июля Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке мессенджера WhatsApp по всей территории страны.

2 мая суд в Бразилии постановил на три дня остановить работу приложения WhatsApp. Причиной решения, принятого в муниципалитете Лагарто (штат Сержипи), стал отказ компании Facebook, которая является владельцем WhatsApp, передать властям конфиденциальные данные из популярного мессенджера. Данная информация потребовалась местным силовикам в рамках борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью. 3 мая суд в Бразилии принял решение снять блокировку на приложение WhatsApp и восстановить его работу.

2015

17 декабря суд в бразильском городе Сан-Паулу вынес постановление, обязывающее операторов сотовой связи по всей стране заблокировать доступ к популярному мобильному мессенджеру WhatsApp на 48 часов. Решение о блокировке популярного мессенджера было принято в ходе уголовного расследования. Детали дела не разглашались. Это решение вскоре было отменено судом высшей инстанции.

В ноябре стало известно, что Китай решил бороться с иностранными мессенджерами, а за пользование WhatsApp и Instagram власти начали отключать телефоны. Так, правительство Китая отключило мобильную связь многим жителям провинции Синьцзян, где проживает крупнейшее сообщество мусульман КНР, за использование интернет-фильтров, позволяющий обойти запрет на использование ряда западных веб-ресурсов и приложений.

2013

7 июня мобильные операторы в Саудовской Аравии заблокировали работу Viber для своих клиентов. Позднее ограничения были сняты. В 2010 году власти Саудовской Аравии ввели запрет на получение и отправку сообщений через телефоны Blackberry, ссылаясь на то, что сообщения зашифрованы и не могут быть проверены, следовательно, препятствуют усилиям страны по борьбе с терроризмом и преступностью.

2012

Осенью 2012 года в Туркмении операторы заблокировали мессенджеры Whatsapp и Viber, в ноябре 2013 года – Wechat и Line.