FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Роскомнадзор: Google и Amazon в ситуации с Telegram решают, будут ли они работать в РФ


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете "Известия" сообщил, что мировые интернет-компании Google и Amazon в нынешней ситуации с блокировкой работы мессенджера Telegram на территории России решают, будут ли они работать в нашей стране дальше.

"Все наши действия по блокировке подсетей сопровождались перепиской с администрацией этих американских компаний. Но надо понимать, что тут играл фактор времени: когда у нас день, у них ночь. Однако главное, что коммуникация есть. Мы рассчитываем, что и для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы", - пояснил глава службы и отметил, что в настоящее время с целью обхода блокировок мессенджера в России используется порядка 20 подсетей. Общая численность их IP-адресов составляет свыше 10 миллионов.

"И для Amazon, и для Google это, безусловно, серьезный вызов: если рассматривать набор IP -адресов, то, например, 6 миллионов IP Amazon - это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 миллионов. То есть по большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет", - рассказал Жаров.

Глава Роскомнадзора выразил сомнение, что эти крупные мировые компании уйдут из России из-за ситуации вокруг мессенджера. Он отметил, что для таких компаний, у которых основной бизнес - как для того же Amazon - это предоставление хостингов, то навряд ли они захотят лишиться этой части бизнеса, в том числе - на рынке РФ.

Версия для печати

Блокировка Telegram

Весь сюжет

Регулирование интернета

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ