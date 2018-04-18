Роскомнадзор: Google и Amazon в ситуации с Telegram решают, будут ли они работать в РФ

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете "Известия" сообщил, что мировые интернет-компании Google и Amazon в нынешней ситуации с блокировкой работы мессенджера Telegram на территории России решают, будут ли они работать в нашей стране дальше.

"Все наши действия по блокировке подсетей сопровождались перепиской с администрацией этих американских компаний. Но надо понимать, что тут играл фактор времени: когда у нас день, у них ночь. Однако главное, что коммуникация есть. Мы рассчитываем, что и для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы", - пояснил глава службы и отметил, что в настоящее время с целью обхода блокировок мессенджера в России используется порядка 20 подсетей. Общая численность их IP-адресов составляет свыше 10 миллионов.

"И для Amazon, и для Google это, безусловно, серьезный вызов: если рассматривать набор IP -адресов, то, например, 6 миллионов IP Amazon - это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 миллионов. То есть по большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет", - рассказал Жаров.

Глава Роскомнадзора выразил сомнение, что эти крупные мировые компании уйдут из России из-за ситуации вокруг мессенджера. Он отметил, что для таких компаний, у которых основной бизнес - как для того же Amazon - это предоставление хостингов, то навряд ли они захотят лишиться этой части бизнеса, в том числе - на рынке РФ.