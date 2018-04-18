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РАЭК: Объем рекламы в Telegram в РФ к концу 2017 г мог составить 20 млн руб


Компании / Технологии

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года составлял около 10 миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов рублей, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.

"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост", - сказал он, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).

В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было потрачено 79,3 миллиарда рублей. При этом, 82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook FB.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.

Ведомство также начало блокировать IP-адреса Amazon и Google в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи мессенджера Viber и видеохостинга Youtube из ряда стран, включая Россию, начали жаловаться на сбои в работе сервисов.

 

 

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