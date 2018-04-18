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Официальные аккаунты Госдумы в "ВКонтакте" и Twitter подверглись массовой спам-атаке


Компании / Технологии

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Официальные аккаунты Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе нижней палаты парламента. "Массовая атака на официальные аккаунты Государственной Думы в "ВКонтакте" и Twitter началась 18 апреля в 19.00. За час количество посещений на страницах Государственной Думы в "ВКонтакте" и в Twitter выросло на 20 тысяч и продолжает расти", — сообщили в пресс-службе Госдумы. Как уточнил собеседник агентства, в социальных сетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

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