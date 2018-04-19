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Google закрыла доступ к технологии обхода блокировок через свои сети


Компании / Технологии
  • #Логотип Google
    © flickr.com, Robert Scoble

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания Google закрыла доступ к технологии domain-fronting, которая позволяла использовать сети Google для обхода блокировок, сообщает специализированное издание Verge.

В компании Google изданию сообщили, что данная мера стала результатом давно запланированного обновления сети.

Технология domain-fronting позволяла разработчикам использовать Google в качестве proxy-сервера, перенаправляя трафик на свои серверы через домен Google.com для обхода блокировок на государственном уровне.

Эту технологию компания никогда не поддерживала, но из-за особенностей программного обеспечения существовала возможность ее использовать. "Теперь, однако, она не работает и планов ее поддерживать нет", — цитирует издание представителя компании.

Издание также сообщило, что группы по защите прав интернет-пользователей уже обратились к Google с просьбой пересмотреть свое решение.


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