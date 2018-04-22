Роскомнадзор пояснил, почему заблокировал ряд IP-адресов Google

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что заблокировал ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.

Как сообщает Роскомнадзор, компания Google на сегодняшний день не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".