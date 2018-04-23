YouTube не был внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ресурс YouTube не был внесен Роскомнадзором в реестр запрещенной информации. Об этом говорится в официальном сообщении Роскомнадзора. Google проинформировал, что Ip-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись.

Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России. В Google тогда сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения пользователей о сбоях.