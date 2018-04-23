FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

YouTube не был внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора


Компании / Технологии

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ресурс YouTube не был внесен Роскомнадзором в реестр запрещенной информации. Об этом говорится в официальном сообщении Роскомнадзора. Google проинформировал, что Ip-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись.

Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России. В Google тогда сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения пользователей о сбоях.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ