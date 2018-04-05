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Чистая прибыль МГТС по МСФО в 2017 г снизилась на 17,1%


Компании / Технологии
  • МГТС

 

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) по МСФО в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 17,1%, до 10,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации сократилась на 1%, до уровня в 39,7 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения упала на 17,8%, составив 13,7 миллиарда рублей. Базовая и разводненная прибыль на акцию составила 114 рублей, снизившись на 17,4%.

Себестоимость услуг выросла на 5%, до уровня в 14 миллиардов рублей. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 8% и составили 7,75 миллиарда рублей. Расходы по налогу на прибыль упали на 20,1%, до 2,8 миллиарда рублей.

Активы компании сократились на 9,3% и составили 104,6 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства снизились на 7,4%, до 7,398 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 13,5%, до 9 миллиардов рублей.

МГТС — крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, принадлежит МТС MTSS. По данным аналитиков "ТМТ-консалтинг", доля МГТС на рынке проводного ШПД-доступа Москвы превысила 33% по итогам 2017 года. За год число ШПД-клиентов МГТС выросло на 6,5% — до 1,4 миллиона.

 

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